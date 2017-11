Omstreden ex-wethouder komt terug in de Steenbergse politiek

STEENBERGEN - Vincent van den Bosch, de ex-wethouder die opstapte nadat hij een plaatselijke blogger uitmaakte voor dorpsgek, komt terug in de Steenbergse politiek. Hij volgt vertrekkend raadslid Hanneke Somers op. Volgende week donderdag wordt hij geïnstalleerd.

D66-raadslid Somers stapte maandag per direct op omdat ze het niet eens was met haar plaats op de kieslijst voor de aankomende verkiezingen. Omdat de kieswet dan in werking treedt, is het eerst volgend lid van D66 aan zet haar op te volgen. Dat is Van den Bosch en hij heeft de zetel aanvaard. Van den Bosch was lid van D66, maar zat niet in de raad.

Onderaan

Niet alleen van den Bosch komt hoger op de kieslijst dan Somers, ook Tim Huisman komt boven haar te staan. Huisman is nu nog fractievoorzitter bij Lijst Steenbergen Anders (StAn), maar stapt voor de aankomende verkiezingen over naar D66. Door de komst van Huisman en het omhoog plaatsen van Van Den Bosch op de kieslijst, komt Somers onderaan te staan. Somers was het hier niet mee eens, en stapte op.

Lijsttrekker van D66, Eric van der Spelt, betreurt het dat Somers is opgestapt. "We hadden het echt niet zien aankomen. We merkten wel wat strubbelingen, maar dit is onverwacht. Ook omdat ze is opgestapt voordat de kieslijst door de leden is goedgekeurd."



Opgestapt

Van den Bosch is omstreden omdat hij in 2015 wethouder was en opstapte. Hij had een plaatselijke journalist geduwd, geïntimideerd en uitgemaakt voor dorpsgek. Dit stond op film en kwam op Youtube terecht. Het filmpje werd binnen korte tijd meer dan honderdduizend keer bekeken. Hij bood zijn excuus aan maar stapte uiteindelijk toch op. Niet door het filmpje, maar omdat hij met de dood bedreigd zou zijn.



Van der Spelt noemt het gedrag van Van den Bosch destijds onhandig. "Hij heeft zich toen emotioneel laten gaan. Dat was dom. Maar iedereen verdient een tweede kans."

Het filmpje was niet het enige wat omstreden was aan de ex-wethouder. Hij had met 'een kleine investering die via een persoonlijk holding' loopt, een belang in een Pools modellenbureau. Van den Bosch vertelde in 2015 tegen Omroep Brabant dat hij een 'soort mysterie guest was die mannelijke en vrouwelijke modellen opleidt om met buitenlandse gasten om te kunnen gaan'.