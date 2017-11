Bitcoinautomaat gestolen in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Inbrekers hebben woensdagnacht bij Brasserie Tivoli in Oudenbosch een bitcoinautomaat gestolen. "Een hele domme actie van de dieven, want de bitcoin kan tegenwoordig dan wel veel waard zijn, de digitale valuta zit niet in het apparaat, maar op een cloud", zegt directeur Herman Vissia van softwarebedrijf Byelex in Oud Gastel.

Vissia plaatste het allereerste bitcoinapparaat van Nederland in 2014 in het Oudenbossche restaurant. "Een primeur, maar wat de inbrekers nu voor elkaar hebben gekregen is een wereldprimeur te noemen", vertelt Vissia.



'Flink tillen'

De dieven kwamen via de achterdeur het gebouw binnen. In de hal namen ze het apparaat inclusief zuil mee. "Ze hebben flink moeten tillen, want de Automatic Teller Machine (ATM) stond op een voet van een oude sterrenkijker. Die weegt zeker honderdvijftig kilo."



In totaal bedraagt de schade van de diefstal zo'n achtduizend euro. Vissia: "En dan zat er nog 325 euro aan briefgeld in het apparaat."



Waarde bitcoin

Vissia hoopt dat de dieven zich bedenken en dat het apparaat nog teruggevonden wordt. "Want hoewel de bitcoin tegenwoordig zo'n 6800 dollard waard is, hebben ze er dus helemaal niets aan."