Kasteel van Sinterklaas binnen één dag uitverkocht

HELMOND - Menig kinderhartje zal helaas breken nu blijkt dat er geen plek meer is in het logeerhuis van Sinterklaas. Het Kasteel in Helmond, de verblijfplaats van de goedheiligman was woensdag binnen mum van tijd volgeboekt.

Traditioneel komt Sinterklaas de eerste zaterdag na Sint Maarten naar Nederland. Maar deze laatste heilige viert zijn feestje altijd op 11 november en dat valt dit jaar ook op een zaterdag. Hierdoor moet Sinterklaas een volle week wachten voordat zijn boot op de kade aanmeert in het Friese Dokkum.

“Het is dit jaar de kortste periode tussen de intocht en zes december. Door alle dagen die nu wegvallen, kunnen we 5000 minder bezoekers ontvangen op het kasteel”, zegt Nikki de Greef van de organisatie. "Voorgaande jaren was de vraag ook groter dan het aanbod. Maar door alle social media is het tegenwoordig veel meer zichtbaar."

Uitputtend

Sinterklaas kan dit jaar rekenen op 13.500 gasten die hem de hand willen schudden. Dat blijft een hele klus. De Greef: “Onze vrijwilligers zijn van de vroege ochtend tot de late avond bezig. Het zijn uitputtende dagen. Een extra uurtje eraan knopen om meer gasten te ontvangen, is gewoon niet haalbaar.”

Beyoncé

De kaartverkoop gebeurt sinds twee jaar online. Dat voorkomt dat belangstellenden lang in de rij staan. “Maar het lijkt wel of Justin Bieber of Beyoncé naar Helmond komt, zo snel ging het. De verkoop ging middernacht 1 november van start. Rond zeven uur in de ochtend waren al populaire bezoektijden al verkocht. Aan het einde van de dag waren alle kaarten de deur uit”, zegt De Greef. Volgens haar waren er veel teleurgestelde reacties, maar is er begrip voor de situatie.

Voorterrein

Om iedereen toch een leuke dag te bezorgen, worden de activiteiten op het voorterrein van het kasteel uitgebreid. Er lopen extra Pieten rond en er wordt een spiegeltheater toegevoegd. Samen met leerlingen van het Knippenbergcollege wordt een ludieke pakjesfabriek gebouwd en kunnen bezoekers met een treintje de binnenstad in. “We willen van Helmond de Sinterklaasstad van Nederland maken. En volgend jaar krijgen we daar weer extra dagen voor.”

Het Kasteel van Sinterklaas gaat op dinsdag 21 november open. Zondag 3 december is de laatste dag.