Simone haalde haar moeder weg uit zorgcentrum van Thebe: 'Het was niet meer vol te houden'

GOIRLE - Zittend in een stoel in de huiskamer, met een beurs paars-blauw gezicht. Zo treft Simone haar dementerende moeder aan als ze haar opzoekt in zorgcentrum Elisabeth in Goirle, onderdeel van Thebe. Haar moeder is ernstig gevallen, al op de eerste dag dat ze er zit. Maar niemand heeft een arts of de familie ingelicht. "Iedereen dacht dat de ander het zou doen."

Een foutje, denkt ze in eerste instantie. Maar die ‘foutjes’ stapelen zich in hoog tempo op. Al na enkele maanden haalt Simone haar moeder daar weg. Het is dan niet meer vol te houden. "Maar al die andere mensen die zorg nodig hebben, die zitten er nog. Er is zoveel mis daar."

Haar verhaal staat niet in het zwartboek van vakbond FNV over Thebe. Maar dit had er zo in gekund, vindt Simone. "Ik herken bijna alles van wat daar in staat."



Crisisbed

Voordat Simones moeder in het zorgcentrum in Goirle komt wonen, gaat het steeds slechter met haar. Ze komt uiteindelijk terecht in een crisisbed van Thebe. Na twee weken verhuist ze naar een woonkamer met negen medebewoners in hetzelfde zorgcentrum. Simone bezoekt haar moeder iedere dag. "Na de val vertrouwde ik het niet meer."





Het gevoel dat haar moeder niet veilig is, wordt keer op keer bevestigd. Ze komt erachter dat haar moeder de verkeerde hoeveelheid bloedverdunners krijgt toegediend. Drie hele tabletten in plaats van 0,3. Gevolg: "Als ze door de val een ader in haar hoofd was gebarsten, kon ze zijn doodgebloed. Maar na de val werd niet eens een arts geraadpleegd."



Geslagen

Dat is niet het enige voorbeeld. Haar moeder wordt geslagen door een medebewoner als ze per ongeluk zijn kamer binnenloopt. Er is geen toezicht om in te grijpen. Dat toezicht is soms anderhalf uur afwezig als de medewerker langer dan verwacht bezig is met een cliënt. "Als iemand valt, als iemand stikt, als er ook maar iets gebeurt, kan niemand helpen."

Simone ontdekte poep op de deur van de huiskamer. "Toen we dat opmerkten, zei een medewerker dat ze geen tijd had om het op te ruimen. De volgende twee dagen zat het er nog."

Het is een greep uit de dingen die misgaan. Natuurlijk trekt Simone aan de bel om uitleg te vragen. Het antwoord luidt dan: "Heel vervelend dat dit is gebeurd, dat was niet de bedoeling. Maar ja, we hebben een tekort aan personeel." Voor Simone is de grens bereikt. "Ik ben gaan rondbellen of mijn moeder ergens anders terechtkon."



Wereld van verschil

Na een paar maanden is het geregeld, haar moeder kan verhuizen. Het is volgens haar een wereld van verschil. Haar moeders gedrag is veranderd. "Ze fluistert niet meer, maar praat weer hardop. Ze is vrolijker, krijgt meer aandacht. Ze wordt weer als een mens gezien."

Er is een vraag die Simone bezighoudt: hoe kan dit nou bij Thebe voorkomen? "Het kán niet alleen personeelsgebrek zijn als gevolg van bezuinigingen. Ook andere zorgorganisaties hebben daarmee te maken, terwijl de zorg daar wél beter is georganiseerd. Het moeten keuzes zijn die van hogerhand zijn gemaakt. Daar is het ergens misgegaan. Maar waar precies, ik weet het niet."

Om privacyredenen hebben we niet de echte naam van de dochter gebruikt.

