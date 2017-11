21-jarige man uit Schaijk verdachte in zedenzaak

SCHAIJK - De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Schaijk aangehouden. De man wordt er van verdacht kinderporno in bezit te hebben. Daarnaast zou hij zelf beeldmateriaal hebben gemaakt van minderjarige tieners.

In de woning van de verdachte zijn eerder huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers van de man in beslag genomen. Wat die gegevensdragers precies zijn wil de politie vanwege de gevoeligheid van de zaak niet zeggen. Te denken valt aan laptops, harde schijven, computers of USB-sticks. Op de gegevensdragers is belastend materiaal aangetroffen.

De politie weet wie de slachtoffers zijn en heeft de ouders en de slachtoffers inmiddels benaderd. Voor hen is hulpverlening ingeschakeld. De verdachte zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.