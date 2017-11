Man schiet in huis van moeder en vlucht op scooter

GELDROP - Een 37-jarige man heeft donderdagochtend met een vuurwapen in het huis van zijn moeder in Geldrop geschoten. De politie hield hem later in de omgeving aan. Hij was verward en mogelijk onder invloed van alcohol of drugs.

Zijn moeder ontvluchtte haar huis aan de Roerdomphof na de schoten. Of de man het vuurwapen op haar heeft gericht, is niet duidelijk. Agenten vonden een patroonhuls in de woonkamer van het inmiddels lege huis. Ook waren er vernielingen aangericht.



Man ging er vandoor

De man is er op zijn scooter vandoor gegaan. In de Magdalenahof zou hij met het vuurwapen hebben staan zwaaien. Getuigen meldden dit bij de politie. Toen de agenten ter plaatse kwamen, had hij het wapen niet meer vast.



De man is meegenomen naar het politiebureau en zit voorlopig vast. Omdat hij duidelijk verward gedrag vertoonde, worden er professionals ingeschakeld om te kijken of hij hulp nodig heeft.



Zijn vuurwapen is in de bosjes teruggevonden en in beslag genomen.