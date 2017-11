Buurtbewoners zorgen voor bivakkerende zwerver Rigo, zelfs zijn hondje wordt niet vergeten

Dakloze Rigo midden in het park op het Korvelplein in Tilburg

TILBURG - Onder een parasol bivakkeert hij in een dikke trui en onder een dekentje in het park samen met zijn hondje. Rigo werd door omstandigheden zijn huis uitgezet en kreeg tot nu toe geen hulp, Tegen wil en dank is hij nu dakloos, maar de buurtbewoners van het Korvelplein laten hem niet n de kou staan.

"Het lijkt wel tafeltje dekje", grapt Rigo. Hij krijgt zoveel levensmiddelen uit de buurt dat hij het niet op kan. Brood, koffie, warm eten en ook zijn hondje wordt niet vergeten. "Hartverwarmend daar kan Tilburg nog iets van leren."



Hondje

Rigo zegt dat hij aleen hulp krijgt als hij zijn hondje afstaat. Maar daar denkt hij niet aan, want de twee zijn onafscheidelijk: "Een man of vrouw met een kind krijgt wel hulp, maar iemand met een huisdier niet, dat is niet eerlijk".



Privacy

Aanspraak heeft hij genoeg. Veel buurtbewoners komen een praatje maken. De keerzijde van het daklozenbestaan is dat Rigo totaal geen privacy heeft. Dat vindt hij wat minder. Toch klaagt hij verder niet: "Ik heb het hier beter dan iemand met een uitkering."



Hoelang hij nog kampeert in het park weet hij niet: "Maar ik verblijf hier niet voor mijn lol, al hebben we wel veel lol."