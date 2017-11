Bredase wijk wil uitleg en excuus burgemeester: handtekeningenactie voor muurschildering kickbokser

BREDA - Bewoners van de Bredase wijk Tuinzigt willen hun held, de overleden kickbokslegende Ramon Dekkers, eren met een muurschildering. Maar de gemeente en wooncorporatie WonenBreburg werken voorlopig niet erg mee. Vandaar dat de bewoners donderdag een handtekeningenactie zijn gestart waarmee zij invloed proberen af te dwingen. Politieke steun is er al: "Boter bij de vis of anders excuus."

Het doel van de petitie voor de muurschildering is om de zaak op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Dankzij de nieuwe vergaderstructuur van Breda is het mogelijk om bij minimaal vijftig handtekeningen een zogenaamde burgersessie aan te vragen. Inwoners mogen dan meepraten en krijgen op die manier meer invloed op de besluitvorming.



"We willen hiermee bewijzen dat het plan voor de muurschildering van Ramon goed wordt ondersteund door onze wijkbewoners", zegt Ivonne Peeters, één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie. "We willen daarnaast graag de deur open houden en in gesprek gaan met de raadsleden. We laten niet zomaar los."Ivonne Peeters ging daarom donderdagochtend om 11.00 uur met buurtgenoot Ciska Jansen de wijk Tuinzigt in om de benodigde vijftig handtekeningen te verzamelen. Ze gingen als de brandweer. "We zitten nu al op veertig handtekeningen", glunderde Ivonne na een klein uur. "En dan hebben we pas één straat gehad!"Om 12.30 uur kan de vlag uit en laat Ciska vol trots weten dat de vijftig handtekeningen binnen zijn. En rond 16.00 uur wordt zelfs de honderd aangetikt. De aanvraag voor de burgersessie wordt in gang gezet, Tuinzigt kan zich binnenkort opmaken voor een gang naar de Grote Markt.Al een half jaar zijn de bewoners van Tuinzigt bezig met de muurschildering van hun overleden buurtgenoot Ramon Dekkers en het leek er ook op dat die er zou komen. Maar op het allerlaatste moment stak de gemeente Breda er toch nog een stokje voor.Tot woede van de initiatiefnemers wil burgemeester Depla van Breda eerst een onderzoek naar Ramon Dekkers. Hij wil zeker weten dat de bijna vijf jaar geleden overleden achtvoudig wereldkampioen geen banden had met motorclub Satudarah, die op zijn begrafenis was.Volgens de bewoners en familie had Dekkers helemaal geen nauwe banden met Satudarah en moet de muurschildering er dan ook gewoon komen. Tevens zijn zij boos op burgemeester Depla en de politie, die volgens hen hun held in een kwaad daglicht zet door er een crimineel luchtje omheen te scheppen.LEES OOK: Rel over muurschildering duurt voort, familie teleurgesteld in gemeente Breda Tijdens de burgersessie hopen zij burgmeester Depla aan te kunnen spreken. "We willen uitleg van de burgemeester over wat hij bedoelt heeft met de zogenaamde banden met Satudarah. En dat hij zijn excuses maakt."De bewoners van Tuinzigt weten zich in ieder geval gesteund door twee fracties in de Bredase gemeenteraad. Gezamenlijk hebben de SP en fractie Elbertse/Groeneweg schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de muurschildering en de handelswijze.Zo verwondert fractievoorzitter Bas Maes van de SP zich over het onderzoek dat burgemeester Depla nu ineens wil. "Vijf jaar geleden is Ramon Dekkers overleden en toen werd er een memorial ingericht bij de fietstunnel waar hij is overleden. Daar heeft de gemeente toen alle medewerking aan verleend, financieel en met vergunningen. En nu is hij ineens van hero toen naar zero nu gegaan in de ogen van het college. Dat is heel raar."Ook raadslid Peter Elbertse staat achter de bewoners van de wijk Tuinzigt. "De suggestie wordt een beetje gewekt dat Ramon Dekkers een crimineel is, terwijl hij hier in Tuinzigt een held is. De burgemeester weet misschien meer dan wij weten, maar dan nog kan je dat op een andere manier en eerder bekend maken aan de initiatiefnemers. En dit soort opmerkingen of suggesties betekent ook nogal wat voor de familie.""Als de burgemeester de beschuldigingen hard kan maken, en daar is het ons met name om te doen, dan kan je niet iemand zo groot op de muur schilderen. Daar zijn wij het mee eens, maar dat moet dan wel keihard bewezen worden. En nu zijn het verdachtmakingen en verdenkingen rondom de persoon Ramon Dekkers. We willen boter bij de vis en anders excuus aanbieden", aldus Maes.