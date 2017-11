Drank, drugs en acrobatische toeren in auto op A16, politie houdt twee jonge wegpiraten aan

BREDA - De politie heeft woensdag op de snelweg A16 bij Breda twee wegpiraten opgepakt. Het ging om twee jongens van 19 uit Rotterdam die onder invloed van drank en drugs reden in een gehavende auto.

Het tweetal reed rond twaalf uur over de A16 in een auto die alles behalve veilig was. De wagen reed onder meer op twee reservebanden en de voorruit was versplinterd. Toen de politie de auto een stopteken gaf begonnen de mannen een 'acrobatische act', aldus de politie.



Wisseltruc

De agenten zagen in de spiegel dat de bestuurder al rijdend achter het stuur vandaan kroop. De andere man klom vanaf de achterbank naar voren en nam het stuur over. Tijdens de actie slingerde de auto heen en weer en werd even gestopt op de vluchtstrook.



Al snel bleek waarom de mannen van plek wilden wisselen, voordat ze werden aangehouden. De eerste bestuurder had namelijk geen rijbewijs. Bovendien hadden ze allebei drank en drugs op.



Geldboete

Later bleek nog een derde man van 20 uit Rotterdam in de auto te zitten. Die had zich al die tijd stil gehouden. Ook dat had volgens de politie een goede reden: de man had nog een boete van 10.611 euro openstaan.



De auto van de mannen is in beslag genomen.