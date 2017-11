Verdachte leider Satudarah vrijgelaten, onvoldoende bewijs betrokkenheid bij hennepteelt

TILBURG - Een prominent lid van motorclub Satudarah dat maandag werd aangehouden vanwege een verdenking van georganiseerde hennepteelt, is donderdag weer vrijgelaten.

De rechter-commissaris in Breda oordeelde dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor zijn betrokkenheid.



Europese chapter

Tilburger Guus P. (52) werd maandag gearresteerd samen met vijf andere verdachten. Guus P. is de leider van de Europese chapters van Satudarah. De andere vijf verdachten blijven wel vastzitten, aldus een rechtbankwoordvoerder.



“Er is groot uitgepakt en dan denk je dat er een stevig dossier bestaat, maar dat is er niet”, reageerde zijn advocaat Geoffrey Woodrow donderdag. “Uit het dossier blijkt niets over zijn betrokkenheid.”