Iemand helpen met het betalen van een taxirit? Pas op, het is een oplichter!

HELMOND - De politie waarschuwt mensen voor een sluwe oplichter die actief is in Helmond, Gemert en Beek en Donk. Hij vertelt mensen dat hij een kapotte auto heeft of zichzelf heeft buitengesloten en zijn portemonnee in de auto heeft laten liggen. Vervolgens vraagt hij slachtoffers om geld voor een dure taxirit. Hij maakte op deze manier al zeker zes slachtoffers.

De man vraagt 70 tot 100 euro voor een taxirit, vertelt de politie. Via een app voor internetbankieren maakt hij dan – zogenaamd – het bedrag mét een bonus van tien of twintig euro over naar de rekening van het slachtoffer. Hij laat zelfs een screenshot zien van de overboeking.

Niks overgemaakt

Toch blijkt daarna dat er helemaal niks is overgemaakt naar de rekening van het slachtoffer. Er zijn al zes aangiftes tegen deze oplichter gedaan. Volgens de politie licht hij mensen elke keer op dezelfde manier op.



De politie roept mensen op om aangifte te doen als hen hetzelfde overkomt.