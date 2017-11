De as van een overledene in een stapeltje van blikjes kattenvoer (en andere creatieve urnen)

OISTERWIJK - Het lijkt een slordig stapeltje van blikjes kattenvoer, maar schijn bedriegt! Het is een urn bestemd om de as van een gecremeerde overledene te bewaren. En de urn is niet gemaakt van blik maar van keramiek.

Sundaymorning@EKWC in Oisterwijk is een belangrijk Nederlands kenniscentrum voor keramiek. Samen met een Koreaanse zusterorganisatie maakte het EKWC de expositie 'Urnen' die eerder was te zien in Zuid-Korea en nu dus in Oisterwijk.



VIDEO: Francien van Cappelle over de opmerkelijke expositie...



Korea, China en Japan zijn belangrijke landen als het om keramiek gaat. In Zuid-Korea is het bovendien veel gebruikelijker om as te bewaren in een unieke urn die ook iets vertelt over het leven van de overledene. De Koreanen waren nieuwsgierig hoe dat er in andere landen aan toeging en zo ontstond deze tentoonstelling.Cremeren en as hebben te maken met doodgaan en dat duwen veel mensen liever een beetje weg. Er zijn vrolijker onderwerpen. Maar de expositie in Oisterwijk is de moeite waard. Je ziet er de technische perfectie van de Oost-Aziatische keramisten. De op de man gemaakte urnen zijn door die persooonlijke band met de overledenen ook bijzonder om te zien.Zo is er een urn die bestaat uit twee werkmanshandschoenen van keramiek. Ze liggen half over elkaar als twee geopende handen. Het lijkt de bedoeling te zijn om de as in die twee koesterende handpalmen te leggen. Misschien om de as zo weg te laten waaien en prijs te geven aan de eeuwigheid.Veel van de Aziatische urnen lijken aan de kleine kant als je bedenkt dat na een crematie per persoon toch nog snel 3,5 kilo as overblijft. Maar volgens Francien van Cappelle van het EKWC wordt in Zuid-Korea in een urn niet alle as bewaard. Een klein deel volstaat.Door de kleuren komen veel van de Aziatische urnen vrolijk over. Echte humor zit in de Nederlandse urn 'Icarus' van Sander Alblas. Het is een urn met vier propellors... een drone van klei. Het ding kan niet vliegen maar het idee dat het op zou kunnen stijgen om dan de as te verstrooien, roept een glimlach op.