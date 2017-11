Waarom moest Tommie van der Burg dood? Verdachten blijven zwijgen over toedracht

DEN BOSCH - Waarom werd Tommie van der Burg vermoord? Na heel veel onderzoek en twee zittingsdagen blijft het gissen naar het motief. De twee officieren van justitie in deze zaak haalden woensdag fel uit naar de twee verdachten die weigerden om tijdens de zitting iets te zeggen.

Aanvankelijk ging het OM uit van een afrekening in het criminele milieu. "Tommie fungeerde in het milieu vooral als iemand die opdrachten uitdeelde. Hij had veel vijanden."



Vreemdgegaan

Dat Patrick V. en Monique G. verantwoordelijk zijn voor de dood van Tommie staat voor het OM vast. Patrick was volgens het OM ook de schutter, Monique fungeerde als tipgever. De twee hadden een relatie gehad die weliswaar beëindigd was, maar ze gingen nog steeds veel met elkaar om. Twee weken voor de dood van Tommie ontdekte Patrick dat Monique drie jaren daarvoor was vreemdgegaan met Tommie. Patrick voelde zich verraden omdat Monique het een en ander over hem had verteld tegen Tommie.



Maar ook dat motief blijft gissen voor het OM. "De verdachten hadden onze aannames kunnen weerleggen maar ze hebben ervoor gekozen om te zwijgen", zei officier Mariska Wijnbelt in haar requisitoir.



Intensive care

In het onderzoek stuitte het OM ook op de zware mishandeling van Tommie, een jaar voor zijn dood. Tommie werd toen door Patrick V. zo zwaar toegetakeld dat hij opgenomen moest worden op de intensive care van het ziekenhuis. Hij had ingebroken bij een familie met wie Patrick in de wiethandel zat. Tommie had daarvan nooit aangifte gedaan bij de politie.



