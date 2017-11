Duel met AZ niet extra speciaal voor Willem II-spelers: 'Dan blijf je bezig'

TILBURG - Willem II gaat zaterdag op bezoek bij AZ. Een belangrijke wedstrijd voor de Tilburgse club, met een speciaal tintje voor Ben Rienstra en Jop van der Linden. Het tweetal wordt door Willem II gehuurd van de club uit Alkmaar.

"Ik heb daar natuurlijk twee jaar gespeeld en hier ben ik pas twee maanden. Het is leuk om wat mensen terug te zien, maar ik zit nu bij Willem II", zegt Van der Linden. "Ik heb er veel zin in en wil daar graag een resultaat boeken. Dat is ook mogelijk. AZ draait ook vrij aardig dit seizoen, ze staan redelijk hoog. Maar ze hebben thuis ook van Excelsior verloren, ik denk dat er voor ons mogelijkheden liggen."



Rienstra was zelfs aanvoerder van AZ, toch heeft hij geen bijzonder gevoel bij de komende wedstrijd. "Het is mijn oude club natuurlijk, ik sta er nog onder contract. Maar het is niet dat ik nog meer wil geven, dat wil ik altijd. Het is wel speciaal. Maar Ajax is ook een oude club, net als Heracles en PEC. Dan blijf je bezig. Ik wil altijd wat laten zien."



Willem II staat momenteel zestiende, met net zoveel punten als nummer dertien FC Twente. "Daarom is het zaterdag een belangrijke wedstrijd. Na de interlandperiode krijgen we dan een paar concurrenten. Concurrentie is er veel, zeker vijf of zes ploegen. Die pakken ook punten, in onderlinge wedstrijden en soms met een stuntje. Het is zaak voor ons om dat ook te doen."Willem II staat volgens Rienstra nu te laag op de ranglijst. "Ik denk niet dat we daar horen, dat laten we de laatste weken ook zien. Na de interlandbreak komt er een hele belangrijke periode, dan moet het gebeuren. Alles wat we nu pakken zijn extra punten."Naast het veld ging het minder. Het zoontje van Rienstra was ernstig ziek en Fran Sol werd geopereerd aan een tumor in zijn teelbal. Het zorgde voor hectische tijden in Tilburg."Het betrof mezelf natuurlijk, met die kleine. En daarna Fran. Dat is wel pittig", zegt Rienstra. "Op zo’n moment is voetbal helemaal niet belangrijk. Het enige wat dan telt is de gezondheid van die kleine en daarna van Fran." Nu alles goed lijkt te zijn is voetballen weer heerlijk. "Zeker. Je moet beseffen dat je lekker op het veld kan staan. Daar moet je van genieten."Ook voor de medespelers was het pittig. "Dat nieuws kwam wel aan. Het waren vrij heftige dingen, waar wij als groep van geschrokken waren", zegt Van der Linden. "Misschien heeft dit ons wel dichter bij elkaar gebracht met z’n allen. We hebben al een vrij goede groep, maar dit zal ons alleen maar sterker maken."