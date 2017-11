21-jarige verdachte in kinderpornozaak is jeugdleider bij voetbalclub in Schaijk

SCHAIJK - De 21-jarige man die sinds afgelopen dinsdag vastzit voor het bezit en maken van kinderporno, is jeugdleider van voetbalclub DAW Schaijk. Dat bevestigt de club aan Omroep Brabant.

De man zou kinderporno in zijn bezit hebben en ook zelf beeldmateriaal hebben gemaakt van minderjarige tieners. Het is niet duidelijk of de man ook beelden heeft gemaakt op de voetbalclub of tijdens zijn rol als jeugdleider.



Geschrokken

Henrie Lamers, voorzitter van de voetbalclub is hevig geschrokken, maar kan nog weinig zeggen over de aantijgingen. “Het onderzoek loopt nog en meer weet ik niet. Onze aandacht gaat nu vooral uit naar de leden en de ouders.” Het is volgens Lamers nog onduidelijk of er op de club foto's of filmpjes zijn gemaakt. DAW Schaijk gaat haar leden en ouders nog informeren via een brief of e-mail.



Mensen in het dorp reageren geschokt op het feit. "Dit komt echt hard aan. Het hele dorp staat op zijn kop", verklaart een inwoner die anoniem wil blijven, aan Omroep Brabant. Het zou om een 'rustige' jongen gaan die sociaal is en nooit overdreven aanwezig of vervelend is.



Huiszoekingen

Bij de 21-jarige man thuis zijn eerder huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. De man zit vast.