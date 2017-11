Eindhoven, Tilburg en Breda gaan voor experiment met legale wietteelt

BREDA - Eindhoven, Tilburg en Breda zijn de Brabantse steden die mee willen doen aan de proef met legale wietteelt. Dat hebben de burgemeesters van de vijf grootste Brabantse steden besloten. Burgemeester Depla van Breda hoopt dat legaal geteelde wiet vanaf 2019 in Brabant te koop is.

De burgemeesters van Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond hebben donderdagavond een brief [PDF] daarover gestuurd naar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.



In het regeerakkoord staat dat er op zes tot tien plekken geëxperimenteerd gaat worden met de verkoop van legaal geteelde wiet. De Brabantse burgemeesters willen één experiment in Tilburg-Breda en één experiment in Eindhoven. Misschien wordt ook Helmond daarbij betrokken."In Brabant hebben we veel last van georganiseerde criminaliteit", legt burgemeester Paul Depla van Breda uit. "Hennep is voor die criminelen een belangrijk verdienmodel. Dus dan is het logisch dat er in Brabant twee experimenten zijn."Als het aan burgemeester Depla ligt worden de coffeeshops in Breda en Tilburg verplicht om legaal geteelde hasj en wiet te verkopen. Willen ze dat niet, dan raken ze hun vergunning kwijt. Voor de bezoekers van coffeeshops in Tilburg en Breda verandert er dan verder niets, behalve dat ze legaal geteeld spul kopen. De teelt zou dan moeten gebeuren door een bedrijf dat daarvoor een vergunning krijgt.De burgemeesters pleiten voor verschillende modellen bij de verschillende proefgemeenten. De proef in Eindhoven zou dan, als het allemaal doorgaat, anders in elkaar kunnen zitten.Ook buiten Brabant komen allerlei steden met plannen om mee te doen aan de proef. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei woensdag in Nieuwsuur al dat hij in zijn stad een alternatief wil voor coffeeshops . Hij denkt aan verkoop via internet, een overheidswinkel of automaten.De Brabantse steden gaan de komende tijd lobbyen in Den Haag om te zorgen dat die experimenten in Eindhoven, Tilburg en Breda er ook echt komen. Als het aan burgemeester Depla ligt, moet het mogelijk zijn om vanaf 2019 legaal geteelde hasj en wiet te kopen in Brabant.