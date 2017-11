Inwoners Son niet blij met ontwerp dorpshuis, maar kerstviering kan nog wel doorgaan

SON - De meeste inwoners van Son zien het wel zitten als de huidige Petrus’ Bandenkerk in hun gemeente wordt omgedoopt tot een nieuw dorpshuis. Over het ontwerp zijn de inwoners echter minder te spreken.

Als het aan het merendeel van de ondervraagden ligt moet het huidige ontwerp van het architectenbureau terug naar de tekentafel. Dat bleek donderdagavond uit onderzoek dat het bureau Kantar Public aan de gemeenteraad voorlegde.

Ontmanteling

Oorspronkelijk zou de kerk in de Odaparochie op zondag 3 december door bisschop Gerard de Korte aan de eredienst worden onttrokken. Veel parochianen waren daar niet blij mee omdat ze de kerstvieringen nog in de Sint Petrus' Bandenkerk in Son wilden vieren. De gemeenteraad kwam deze groep tegemoet en stelt de ontmanteling van de kerk nu uit tot na de feestdagen.



Verzoek

Kerkgangers hoeven dan niet uit te wijken naar een kerk in Breugel voor de kerstviering. Na Kerstmis beginnen dan de sloopwerkzaamheden. Volgens een woordvoerder van de gemeente moet er voor het uitstel nog wel een officieel verzoek van de parochie en het bisdom komen.



De gemeente moet de verkochte grond onder de kerk officieel op 1 februari opleveren. “Door het uitstel van sloop komt die datum in de knel. Daar moet nog een oplossing voor gevonden worden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Son en Breugel.