Auto uitgebrand in Tilburg, getuige ziet man met jerrycan

TILBURG - Een auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan het Johan Verassenplein in Tilburg. Het vuur sloeg over naar de schutting van een huis.

Rond tien voor zes werd de brand ontdekt. Vermoedelijk is het vuur aangestoken. Een getuige zou een man met een witte jerrycan hebben gezien.

Het vuur is door de brandweer geblust. De auto en de schutting raakten zwaar beschadigd.

Veel omstanders

Ondanks het vroege tijdstip trok de brand veel bekijks. De omstanders zijn meteen door de politie gehoord. Niemand is opgepakt.