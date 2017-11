Verdachte in kinderpornozaak was 'van onbesproken gedrag en zeer geliefd' bij club in Schaijk

SCHAIJK - De man (21) die als jeugdleider bij voetbalclub DAW Schaijk actief was en nu vastzit voor het bezit van kinderporno, was van ‘onbesproken gedrag en zeer geliefd binnen de club’. Dat zegt voorzitter Henrie Lamers vrijdag in ochtendprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

De man werd dinsdag opgepakt voor het bezit van kinderporno en het maken van beelden van minderjarige tieners. “Het is onvoorstelbaar. Dit nieuws slaat in als een bom. Dat geldt voor de hele gemeenschap in Schaijk en daar zijn wij als club een goede afspiegeling van”, vertelt Lamers.



Non-actief

In augustus werd de man al op non-actief gesteld. Dit gebeurde op ‘dringend advies’ van de politie en gemeente. Op dat moment liep een onderzoek naar de man. “Omdat het onderzoek nog in pril stadium was, hielden we dit intern. Na de arrestatie afgelopen dinsdag is alles in openbaar geworden.”

Mogelijk zijn ook beelden gemaakt in de kleedkamers van de voetbalclub. De leden van de vereniging zijn per brief geïnformeerd. Er komt ook nog een informatiebijeenkomst.