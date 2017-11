Automobiliste verliest macht over het stuur en belandt met auto in greppel

TILBURG - Een automobiliste is vroeg op de vrijdagochtend met haar auto in de greppel beland. Ze verloor op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg de macht over het stuur en raakte in de slip. De auto kwam op de zijkant in de greppel tot stilstand.

De brandweer moest de vrouw uit haar benarde positie bevrijden. Toen dat gelukt was, heeft de ambulancedienst het overgenomen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte total loss en moest door een bergingsbedrijf uit de greppel getakeld worden. Een rijbaan in de richting van Tilburg was tijdelijk afgesloten.