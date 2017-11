Steekpartij in huis in Eindhoven

EINDHOVEN - In een huis aan de Wegastraat in Eindhoven is donderdagnacht een steekpartij geweest. Een 36-jarige man raakte lichtgewond.

Mogelijk is een burenruzie de oorzaak van de steekpartij. Dat wordt door de politie onderzocht. Een man (45) is gearresteerd.

'Klein wondje'

Het slachtoffer hield volgens de politie ‘een klein wondje’ over aan de steekpartij. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis.