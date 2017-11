'Knooppunt Hooipolder moet eerder op de schop', provincie vindt 2029 te ver weg

RAAMSDONKSVEER - Nu de verbreding van de A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder vertraging oploopt vanwege de vernieuwing van de bruggen bij onder meer Raamsdonksveer en Gorinchem, wil de provincie dat het knooppunt eerder aangepast wordt. Brabant vindt verdere vertraging onwenselijk en wil voorkomen dat de verkeersproblemen rond het knelpunt tot 2029 alleen maar toenemen.

Vorige maand werd bekend dat werkzaamheden langer gaan duren en duurder uitvallen, met name omdat de pijlers van de Merwedebrug volgens internationale regels niet in de vaargeul mogen staan.



LEES OOK: Vervanging Merwedebrug 56 miljoen duurder dan gedacht



Brief naar Den Haag

Deze vertraging heeft consequenties voor de verbreding van het Brabantse deel van de A27 en de aanpassingen bij knooppunt Hooipolder. Provinciebestuurder Christophe van der Maat wil daarom dat de aanpak van knooppunt Hooipolder naar voren wordt gehaald. Binnenkort stuurt hij daarover een brief naar de minister.



Volgens Van der Maat kunnen de werkzaamheden aan het knooppunt versneld worden door te kiezen voor een apart aanbestedingstraject. Ook wil de provinciebestuurder extra onderzoek naar een hoogwaardige verbinding voor openbaar vervoer en de aanleg van twee keer drie volwaardige rijstroken in plaats van spitsstroken. Op 13 november wordt in Breda een conferentie gehouden over de ov-verbinding.