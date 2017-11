Uren in de rij voor nieuwe iPhone X, 'Toen de winkel openging, stond er 90 man'

GOIRLE - De hele nacht stond hij te wachten voor de Applewinkel in Haarlem. Timo de Bresser uit Goirle moest er wat voor over hebben, maar is nu wel een van de eersten in Nederland en Brabant die de nieuwe iPhone X in zijn bezit heeft. “Ik ben er heel blij mee!”

Timo stond al vanaf twaalf uur ’s nachts voor de winkel te wachten op de nieuwste iPhone. “Eerst stond ik er met nog acht anderen. Toen de winkel openging om acht uur ’s ochtends stond er al een man of negentig.” Volgens Timo ging iedereen met een nieuw exemplaar naar buiten.



Goedkoop is de nieuwste iPhone niet. Timo gaf 1159 euro uit. “Ik koop niet altijd het nieuwste exemplaar, maar deze toevallig wel." Timo heeft er één en kan er nu ein-de-lijk mee spelen. "Dat is echt een mooi moment”, vertelt Timo opgewonden.

De nieuwe telefoon is volgens Timo weer een verbeterde versie. “Een van de dingen die ik erg gaaf vind, is dat het een volledig scherm is. Je hebt geen randen meer aan de boven- en onderkant.”

Een iPhone X ontgrendelen met je vingerafdruk is niet meer mogelijk bij dit model. De homeknop is niet meer aanwezig. Ontgrendelen doe je vanaf nu met je gezicht. “Dat is iets op dit toestel wat voor het eerst aanwezig is, maar ik moet dit nog instellen”, vertelt Timo trots.