St. Anna stijgt met stip in AD Top 100, Maasziekenhuis blijft zorgenkindje

EINDHOVEN - De vlag mag uit bij het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Het ziekenhuis is gestegen naar de negende plaats in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad (AD). Met stip nog wel. Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer blijft een zorgenkindje: slechts drie ziekenhuizen scoren nog slechter in de jaarlijkse lijst.

In de Top 100 van de landelijke krant worden sinds 2004 alle ziekenhuizen in ons land in zeven categorieën beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland, die ziekenhuizen verplicht aanleveren. Het ‘Sint Anna’ stond vorig jaar nog 75e .



'Prachtige prestatie'

Het ziekenhuis scoort goed tot zeer goed bij de behandeling van borst- en darmkanker en hartritmestoornissen. Ook de medicatiecontrole wordt geprezen. Het ziekenhuis spreekt in een verklaring van een ‘prachtige prestatie’ en beschouwt die als ‘een grote waardering voor de gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen.’



Maasziekenhuis Pantein heeft juist wat uit te leggen, zo lijkt het. Zoals bijna gebruikelijk bezet dit ziekenhuis bij dit soort overzichten een plaats in de onderste regionen. In het jongste overzicht van het AD is het Maasziekenhuis ‘zelfs’ gedaald van de 52 naar de 69e plaats.



'Positieve ontwikkeling'

Ook bij de ‘Beste Ziekenhuizen’ van Elsevier Weekblad is het Maasziekenhuis vaak onderin te vinden. Eerder deze maand kreeg het in het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau BDO een lage score voor de financiële prestaties in 2016. Bestuurder Ton Hazekamp liet toen weten dat ‘we er nog niet zijn’ maar ook ‘er een duidelijke positieve ontwikkeling gaande is die zich bovendien verder doorzet.’



Andere ziekenhuizen in Brabant

De klasseringen van de andere ziekenhuizen in ons land met tussen haakjes de score van 2016:

12 (24) Elkerliek Ziekenhuis, Helmond

23 (44) Bravis ziekenhuis, Bergen op Zoom/Roosendaal

29 (59) Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven

45 (54) Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

58 (45) Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

63 (70) Amphia Ziekenhuis, Breda/Oosterhout

66 (67/79) Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg/Waalwijk

69 (52) Maasziekenhuis, Pantein Boxmeer