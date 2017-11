Unox-medewerkers voelen zich 'verdrietig, klote en rot', minder pensioen door overname

OSS - “Een grote teleurstelling, verdrietig, klote en rot, zo voel ik me.” De medewerkers van Unox hebben vrijdag het werk neergelegd. Unilever verkoopt de Unoxfabriek aan worstenmaker Zwanenberg Foodgroup. Die heeft aangekondigd dat de medewerkers onder een andere cao gaan vallen, waardoor het pensioen van het Unox-personeel er acht procent op achteruit gaat.

“Heel Nederland gaat er op vooruit en wij gaan er nu er op achteruit. Dat gaan we niet doen,” aldus een van de medewerkers.



Boos

Ze zijn boos en teleurgesteld. Ze kregen de afgelopen jaren al te maken met verschillende reorganisaties. Ze moesten met steeds minder mensen hetzelfde werk doen en dat resulteerde ook in moeilijke roosters. De Unox-mannen deden dat omdat ze zich verbonden voeldeen met de fabriek, zo zeggen ze. Nu wordt de fabriek toch nog verkocht.



“We zijn mensen uit Oss. Unox is Oss. Onze ouders hebben hier gewerkt, onze grootouders. We bestaan dit jaar 80 jaar. Waarvoor hebben we dit eigenlijk allemaal gedaan,” mijmert een van medewerkers.



Cao

Nu ze alsnog worden verkocht voelen ze zich aan de kant gezet. De medewerkers vinden dat Unilever, de eigenaar van Unox, niet goed genoeg voor hen heeft gezorgd. “Wij voeren actie omdat Unilever weigert goede afspraken te maken met ons over de pensioenen en over werkzekerheid. We gaan onder een andere cao vallen. Hierdoor moeten de medewerkers honderden euro’s meer betalen voor hun pensioen en krijgen aan het eind duizenden euro’s minder. Daarvoor willen we een compensatie,” aldus Niels Suijker van vakbond FNV.



Zo’n 200 Unox-medewerkers zijn vertrokken naar Wageningen. Daar wordt de eerste paal geslagen van een nieuw gebouw door een topman van Unilever. “Wij gaan dat netjes verstoren. We laten zien dat wij er ook nog zijn. Vergeet niet dat we 80 jaar huwelijk gaan scheiden. Dat mag ook best wat kosten," aldus actieleider Roy Thomson.De vakbonden hebben al aangekondigd dat als ze er niet uitkomen, er spoedig meer acties zullen volgen.