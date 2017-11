Nachtvorst op komst, maar eerst krijgen we nog een zacht weekend

EINDHOVEN - Waar het zaterdag nog heel zacht is voor de tijd van het jaar, keldert de temperatuur na het weekend vooral in de nachten. Het gaat namelijk vriezen en dat kan zomaar een paar nachten het geval zijn.

Jordi Bloem van MeteoGroup spreekt van ‘een flinke overgang’. Zaterdag wordt het nog 16 graden en zien we vooral in de ochtend de zon nog. De regen die ’s middags over de provincie trekt is een voorbode voor de koudere temperaturen.

Autoruiten krabben

Zondag doen we het overdag met een paar graden minder. De temperatuur komt dan uit op maximaal 11 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Zondagnacht klaart het op en staat er weinig wind. De temperatuur daalt dan tot dicht bij het vriespunt. “De eerste autoruiten kunnen dan bevriezen en het kan glad worden op fietsbruggen”, aldus Bloem.

De eerste échte nachtvorst van dit seizoen wordt in de nacht van maandag op dinsdag verwacht. Het kwik daalt dan overal in de provincie onder het vriespunt. Mogelijk wordt het ook in de daaropvolgende nacht nog koud.