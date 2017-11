Topexemplaren vogelshow blijven waarschijnlijk spoorloos: 'Ringen eraf en naar het buitenland'

NUENEN - De tweehonderd vogels, die woensdagnacht werden gestolen bij de jaarlijkse vogelshow in Nuenen, verdwijnen vermoedelijk naar het buitenland waardoor de kans klein is dat ze ooit worden gevonden. Dat vermoedt Peter Verkuijlen, voorzitter van de Oost-Brabantse afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). "Binnen Nederland zal men die vogels niet snel aanbieden. Hier letten handelaren erop of ze geringd zijn. Maar de dieven halen die ringetjes er zo af en dan gaan ze naar het buitenland toe. Daar nemen ze het jammer genoeg niet zo nauw.”

Volgens Verkuijlen wisten de dieven precies welke exemplaren ze wilden hebben. “Ze hebben echt de toppertjes eruit gehaald. Die leveren tientjes tot honderden euro’s per stuk op. Vooral postuurkanaries, Gouldamadines en Europese cultuurvogels zijn gestolen. “De eenvoudige zebravinkjes, die niet zoveel waard zijn, hebben ze mooi laten zitten.”



De show van vogelvereniging De Bastaarden zou dit weekend in de trainingshal van Honk- en Softbal Club Nuenen zijn. Eigenaren kwamen woensdagavond bijna 450 vogels brengen om de volgende dag te laten keuren. Maar dieven braken in bij het pand en namen ruim 200 vogels mee. De vogelshow werd afgelast.



Wekelijkse diefstallen

Volgens Verkuijlen worden er bijna wekelijks vogels gestolen in onze provincie, maar dan meestal bij handelaren en kwekers thuis. Hij zegt dat het eigenlijk voor de eerste keer is dat er echt op een tentoonstelling is toegeslagen.



“Kwekers zijn jaren bezig om hun vogeltjes in de perfecte conditie te krijgen en in een mooie kleur. Iedereen weet dat op zo’n tentoonstelling topkwaliteit, de crème de la crème, te zien en krijgen is. Voor een dief is dat natuurlijk een optelsommetje.”



Extra maatregelen

Of er extra maatregelen genomen moeten worden bij shows, weet hij niet. “Verenigingen zijn altijd alert. Er is ook vaak bewaking ’s nachts en sommigen slapen zelfs bij hun vogeltjes.”