Bondscoach Dick Advocaat verbaast zich over uitspraken van Jeroen Zoet

Jeroen Zoet snapt niet dat Jasper Cillessen eerste keus bij Oranje is. (Foto: VI Images)

ZEIST - Dick Advocaat heeft zich verbaasd over uitspraken van Jeroen Zoet in Voetbal International, deze week. Dat liet de bondscoach vrijdag desgevraagd weten tijdens de bekendmaking van de definitieve selectie voor het Nederlands elftal.

De PSV-doelman liet zich ontvallen de keuze voor Jasper Cillessen als eerste keeper van Oranje niet te begrijpen. Advocaat vindt het raar dat hij dat via de media moest vernemen. Daar zal Zoet, die wel is opgenomen in de definitieve selectie, op worden aangesproken door de bondscoach.

Op de vraag waarom niet Zoet, maar Cillessen keept, antwoordde Advocaat dat hij de reservedoelman van FC Barcelona ‘beter vindt’.

Selectie

PSV wordt behalve door Zoet ook vertegenwoordigd door Marco van Ginkel en Jürgen Locadia. Vincent Janssen uit Oss (Fenerbahce) en Virgil van Dijk (Southampton) zijn ook opgenomen in de selectie voor de komende interlandperiode.



Het Nederlands elftal speelt op 9 november tegen Schotland. Op 14 november wacht de confrontatie met Roemenië. In beide gevallen gaat het om oefenwedstrijden.