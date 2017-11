Golfslagbad Tongelreep maakt plaats voor gloednieuw zwemcomplex

EINDHOVEN - Eindhoven krijgt binnen drie jaar een nieuw zwembad. Het komt op de plek van het voormalige golfslagbad van De Tongelreep, dat jaren enorm populair was voor de wijde omgeving, maar te duur werd. Dit bad en de andere, huidige baden zullen worden gesloopt.

De werkzaamheden zullen in fasen verlopen, waardoor gebruikers er zo weinig mogelijk last van krijgen. De bouw van het nieuwe zwemcomplex, dat kleiner wordt dan De Tongelreep, kost inclusief ligweide 19,2 miljoen euro. Ongeveer de helft van dit bedrag was al gereserveerd voor onderhoud. Nieuwbouw is goedkoper dan verbouwing.



'Investeren om te bezuinigen'

Een dagje recreatief zwemmen in het nieuwe bad gaat 6,50 euro kosten en de gemeente rekent op 125.000 recreatieve zwemmers per jaar. “We gaan investeren om te bezuinigen”, zo verduidelijkte wethouder Jakob Wiedemeijer. De Tongelreep is ruim dertig jaar oud.



De gemeenteraad moet op 19 december nog instemmen met deze plannen. Ze zijn mede tot stand gekomen door de inbreng van gebruikers en andere betrokken.