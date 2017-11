Kerkgangers Breda zitten er deze winter warmpjes bij met elektrische kussentjes voor de billen

BREDA - Parochianen zitten er de komende wintermaanden warmpjes bij in de Sint-Antoniuskathedraal in Breda. Het bisdom stopt met het geldverslindend verwarmen van de bisschopskerk in de Sint Janstraat. Daarvoor in de plaats kunnen kerkgangers straks gebruik maken van comfortabele verwarmingskussentjes. Te heet aan de billen hoeft het niet te worden. "Er zitten drie standen op", zegt René Rijpert van het parochiebestuur.

Al jaren wordt het kerkgebouw warm gestookt met een heteluchtverwarming. Een dure aangelegenheid, vindt het kerkbestuur. "De verwarming kost vijftig euro per uur en gaat op de koude dagen zo'n drie uur voor de dienst aan", vertelt vice-voorzitter René Riijpert van parochie Breda Centrum.



Herrie

Vanwege de herrie moet het apparaat tijdens de viering ook nog eens uit. De warme lucht trekt dan meteen naar boven waardoor de koude lucht zich weer rond de kerkbanken verzamelt. "Er onstaat vervolgens tocht waardoor het verre van behaaglijk warm is."



Reden voor het parochiebestuur om een alternatief te zoeken. Rijpert vond de oplossing in elektrische verwarmingskussentjes die ook vaak op terrassen worden gebruikt. Het waren de leden van het kathedrale koor die als eerste mochten proefzitten.



Extra kleding

"De koorleden zitten in de kerk bij een glas-in-lood-raam en hadden het vaak heel koud. In de winter trokken ze daarom extra laagjes kleding aan om warm te blijven."



Zestien draadloos oplaadbare kussentjes werden een tijd lang uitgeprobeerd. De reacties waren razend enthousiast. Daarom heeft het kerkbestuur er onlangs nog eens 66 aangekocht. Geen grote investering als je naar de toekomst kijkt.



Condens op muren

De heteluchtverwarming heeft namelijk een slechte invloed op de staat van het kerkgebouw. Rijpert: "Door het tijdelijk verwarmen van de lucht ontstaat condens op de muren en hebben de wisselende temperaturen een negatief effect op de orgelpijpen en het glas-in-lood."



De Sint-Antoniuskathedraal is de afgelopen jaren meerdere keren gerenoveerd. Voor een nieuwe renovatie is geen geld. Bovendien is het verwarmingssysteem ook in slechte staat. Reparatie zou maar liefst 80.000 euro kosten.