Jan B. vrijgesproken van brandstichting eigen café Turnhout

TURNHOUT - Jan B. uit Hulten is vrijdag in door de Belgische rechter vrijgesproken voor de brandstichting in zijn voormalige kroeg ’t Zwart Water in Turnhout. De kroeg, in de volksmond bekend als Pitstop, was een uitvalsbasis van motorclub Hells Angels.

De rechter vindt wel dat Jan B. schuldig is aan het bezit van wapens en munitie, maar krijgt daar geen straf voor. B. werd vorig jaar veroordeeld voor brandstichting, maar ging met succes in beroep. De zogeheten correctionele rechtbank in Turnhout boog zich over de zaak.



Wapenhandel

B. zit in ons land al een straf uit voor wapenhandel met criminelen uit Amsterdam. Ook is hij veroordeeld voor het verstoppen van het lichaam van Freddy Janssen uit Valkenswaard.



LEES OOK: Wie is Jan B. (64) uit Hulten? Kalasjnikovs, brandstichting, wietkwekerijen en SM-kamer



Eerder deze zomer stond Jan B. in de rechtbank in Breda, omdat hij burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze-Rijen zou hebben bedreigd.