Man uit Schaijk, verdacht van kinderporno, onder voorwaarden vrijgelaten

DEN BOSCH - De man uit Schaijk, die wordt verdacht van het maken en bezitten van kinderporno, is weer vrij. Hij werd dinsdag aangehouden en vrijdag voorgeleid bij de rechtbank in Den Bosch.

Volgens de rechter-commissaris wegen de persoonlijke belangen van de voormalige jeugdleider van de plaatselijke voetbalclub DAW zwaarder dan die van het verlengen van de hechtenis.



'Houden aan voorwaarden'

Hij moet zich wel aan diverse gebruikelijke en bijzondere voorwaarden houden. Mocht de 21-jarige inwoner van Schaijk die overschrijden, dan kan hij alsnog terug de cel in. Een woordvoerster van de rechtbank kan niet ingaan op de vraag wat die voorwaarden inhouden.



Op beelden die bij hem in beslag zijn genomen, zijn jeugdleden te zien van DAW. Het bestuur van de club reageerde geschokt op wat de man zou hebben gedaan. Hij was tot begin dit seizoen actief bij DAW, in oktober werd hij op non-actief gesteld.