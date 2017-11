'Jihadronselaar' uit Den Bosch blijft vastzitten, advocate benieuwd naar bewijzen

DEN BOSCH - Een 21-jarige man uit Den Bosch wordt verdacht van het ronselen van een meisje voor de gewapende strijd in Syrië. Hij werd eerder dit jaar aangehouden en blijft in ieder geval vastzitten totdat zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dit zal op zijn vroegst begin volgend jaar zijn.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moest niet alleen een meisje, maar ook haar broer het verbaal ontgelden. De Bosschenaar zou zich tijdens een periode van 1 januari vorig jaar tot begin juli dit jaar formeel hebben bezondigd aan ‘het zonder toestemming van de Koning werven voor vreemde krijgsdienst voor terroristische misdrijven, bedreiging met misdrijf en opruiing.’



Definitieve tenlastelegging?

Mieke Hendriks uit Best, de advocate van man, vraagt zich af of zijn cliënt daadwerkelijk iemand heeft geronseld voor de jihad. “Waar rook is, is vuur, maar het eind-proces verbaal is nog niet afgerond en dan blijft zo’n verdenking doorsudderen. Ik ben vooral benieuwd naar de definitieve tenlastelegging van het OM. Bovendien moet het onderzoek naar de persoonlijkheid van de man nog worden afgesloten."



'Heel vervelend'

"Mijn cliënt heeft wel verteld dat hij boos was en dat hij zich op een heel vervelende manier heeft uitgelaten. Om die reden heb ik ook niet gevraagd om zijn vrijlating.”



Het is niet bekend wat de relatie is van de verdachte uit Den Bosch en het meisje dat onheus door hem zou zijn behandeld.