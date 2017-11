Zes jaar gevangenisstraf opgelegd voor mishandeling transgender Jessica

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag gevangenisstraffen tot zes jaar opgelegd voor de zware mishandeling van Jessica, een prostituee en transgender. Het slachtoffer werd in februari dit jaar onder handen genomen door vijf mannen. Ze hadden haar naar een parkeergarage in Best gelokt voor een seksafspraak.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in oktober straffen van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tot zeven jaar onvoorwaardelijk.



Twee keer vijf jaar

Twee van de vijf betrokkenen kregen vijf jaar: een 33-jarige man uit Geldrop en een 26-jarige inwoner van Nieuwegein. Een man van 25 uit Culemborg werd drie jaar opgelegd. Een 26-jarige Bladelse kwam er vanaf met een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Van de man die geen straf kreeg, een 26-jarige Eindhovenaar, kon enige medeplichtigheid niet worden bewezen.

Het staat buiten kijf voor de rechter dat de groep er voor niet terugschrok grof geweld te gebruiken. Zij bekommerde zich niet om de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer. Bovendien werd ze hulpeloos achtergelaten in een koude en donkere parkeergarage. Ook was sprake van een ‘volslagen disrecept voor andermans eigendommen.’



Zwaar mishandeld

Eerder kwam het OM al tot de vaststelling dat Jessica ruim twee uur zwaar is mishandeld. Ondertussen is ook nog geprobeerd haar huis leeg te halen, zo werd ook geconcludeerd. De verdachten hadden van een ex van hun doelwit gehoord dat ze veel geld in huis zou hebben.



Jessica is op de bewuste dag in Best door een hel gegaan. “Ik werd zo hard geschopt tegen mijn hoofd, dat ik voelde dat ik mijn bewustzijn zou gaan verliezen. Dat gebeurde helaas niet. Ik was van boven tot onder omwikkeld met tape, als een mummie. Ik heb de daders gevraagd een kogel door mijn kop te schieten. Dan was in ieder geval alles voorbij", zo verklaarde ze.

'Goed ons best gedaan'

Bij een aantal daders overheerste trots: “We hebben goed ons best gedaan, hè? Wij zijn geen kindjes die alleen spelen en praten”, zo zei een van hen tijdens de zitting. Ook werden filmopnamen gemaakt van de rospartij.



Tijdens de behandeling legden de vier mannen en de vrouw allemaal andere verklaringen af om zo hun eigen rol kleiner te maken.