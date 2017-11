Coffeeshopeigenaren geven politiek huiswerk mee over proef legale wietteelt.

EINDHOVEN - Coffeeshophouders zijn blij dat Eindhoven, Tilburg en Breda mee willen doen aan de proef met legale wietteelt, maar geven de burgemeesters van de steden wel huiswerk mee. Ze willen dat alles van tevoren goed afgekaderd wordt zodat de kwaliteit en het aanbod van de wiet op orde blijft.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er op zes tot tien plekken geëxperimenteerd gaat worden met de verkoop van legaal geteelde wiet. De burgemeesters van de vijf grootste Brabantse steden hebben donderdagavond een brief gestuurd naar minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ze stellen voor dat er een experiment in Tilburg-Breda komt en één in Eindhoven.



Alex Meijer is de voorzitter van de Achterdeur, de vereniging van Tilburgse coffeeshops. Hij is bang dat de burgemeesters onderschatten hoeveel werk het is. “Er moet genoeg wiet geteeld worden, maar ook van goede kwaliteit. Als ik dan hoor dat burgemeester Depla van Breda het al in 2019 geregeld wil hebben, denk ik dat hij geen idee heeft hoe groot het is.”



Depla wil dat coffeeshops in Breda en Tilburg verplicht worden om legaal geteelde hasj en wiet te verkopen. Als ze dat niet willen, raken ze hun vergunning kwijt. De teelt zou da moeten gebeuren door een bedrijf dat daarvoor een vergunning krijgt.

'Meer soorten'

“Een coffeeshop biedt gemiddeld een stuk of zeven soorten aan. In totaal zijn er zelfs meer dan drieduizend soorten cannabis. Als er wiet geteeld gaat worden waar niemand op zit te wachten, jaag je de klandizie alsnog het illegale circuit in”, zegt Meijer.



“Ik ben blij als dit onderwerp een keer geregeld wordt”, vindt Lisa Lankes, de voorzitter van Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE). Ook zij benadrukt dat het aanbod en de kwaliteit dan wel op orde moet zijn. “Als de proef daar niet aan voldoet, blijft de klant weg. En dan hebben we nog meer ellende dan ervoor.”



'Hoe eerder, hoe beter'

Rick Brand, woordvoerder van Actieve Bredase Coffeeshops, is nog het meest positief. “Ik ben voor elke poging om wiet te reguleren of legaliseren. Hoe eerder, hoe beter. Ik ben blij dat de gemeenteraad van Breda en natuurlijk ook onze burgemeester daar positief tegenover staan.”



Het lijkt hem verstandig om met meerdere telers te werken. “Ik wil een 100 procent gereguleerde achterdeur, dat is duidelijk. Maar dan wel met veel variatie. Het liefst vijftig soorten cannabis, om te beginnen. En het liefst 100 producenten of meer."