Kleinzoon bekent dat hij zijn 83-jarige oma heeft gedood in haar flatwoning in Tilburg

TILBURG - De 23-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij zijn 83-jarige grootmoeder heeft gedood, heeft bekend. Op 22 oktober werd het dode slachtoffer door haar dochter gevonden in haar flatwoning aan de Jachtslotstraat in Tilburg.

De doodsoorzaak was niet direct vast te stellen. De politie stelde daarom een onderzoek in en zette vijftien mensen op de zaak. Al snel bleek dat de vrouw door een misdrijf om het leven was gekomen.



Door verklaringen van familie en buurtbewoners kwam de politie de verdachte op het spoor. Ook het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. De 23-jarige kleinzoon meldde zich na twee dagen op het politiebureau. Hij woonde tijdelijk bij zijn oma.



