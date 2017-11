Drugslab in woonwijk Kaatsheuvel, twee mensen gereanimeerd

Het is onduidelijk of de reanimatie succesvol was. (Foto: Martijn van Bijnen FPMB)

KAATSHEUVEL - Op het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel zijn vrijdagmiddag twee mensen gereanimeerd die onwel zijn geworden in een woning. Waardoor ze buiten westen raakten is nog onduidelijk, maar volgens de politie is er een drugslab in het huis gevonden.

Er is een traumahelikopter geland en verder zijn er verschillende ambulances, brandweer en politie aanwezig.



Onderzoek

Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak. Het gebied is afgezet. Volgens een getuige gaat het om een gebied van zo'n honderd meter. Ook de hulpdiensten moeten op afstand blijven.



Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Deze hoefde niet gereanimeerd te worden.



Metingen

De brandweer is bezig met metingen bij de woning. Het gaat om een woning die momenteel te koop staat.