NAC wil toeslaan in Venlo: 'Winst op VVV brengt ons weer bij het peleton'

BREDA - Hoewel NAC afgelopen weekend knap met 2-2 gelijkspeelde bij FC Utrecht, zakte de ploeg toch een plaatsje op de ranglijst. De Bredanaars staan voorlaatste en dus zijn punten hard nodig. Zaterdag is VVV de tegenstander in Venlo.

Dankzij een goede start staat VVV Venlo nog altijd twaalfde op de ranglijst. Maar de ploeg, net als NAC promovendus, is aan het zakken. NAC wil de Limburgers daar verder mee helpen om zelf weer wat op te krabbelen.



Terug naar het peleton

"Voetbal heeft toch veel te maken met perceptie", meent NAC-coach Stijn Vreven. "Iedereen praat heel positief over VVV en dat is ook terecht, want ze hebben al veel punten. Maar als wij zaterdag winnen, staan we gewoon op één punt van VVV en dat brengt ons weer bij het peleton."





Vreven kan de bliksemstart van de Limburgers wel verklaren. "Ik vind dat VVV vooral een ploeg is, een team. Ze spelen al een aantal seizoenen samen, hebben de kampioensploeg samen weten te houden en die op een aantal posities versterkt. Zij moeten het van het collectief hebben boven het individuele. Ze zijn een geduchte tegenstander voor iedereen."Stijn Vreven maakt zaterdag pas bekend wie er bij NAC gaan spelen. Een paar spelers kampt met kleine pijntjes, maar de verwachting is dat de opstelling niet veel zal verschillen als die van de vorige wedstrijd tegen FC Utrecht.Wie er in het doel staat is ook nog even een vraagteken. De Australiër Mark Birighitti, die vorig weekend op het laatste moment werd vervangen door Nigel Bertrams , is weer hersteld van een rugkwetsuur. "Dat gaan jullie zaterdag om kwart voor negen zien", besluit Stijn Vreven.