Weekend van de records voor PSV, maar Cocu focust zich alleen op de drie punten

EINDHOVEN - Het is het weekend van de records voor PSV, als de Eindhovenaren tenminste de drie punten in eigen huis houden zondag tegen FC Twente. Voor trainer Phillip Cocu zijn de records geen doel op zich.

Bij een overwinning in het Philipsstadion kunnen zowel PSV en Joshua Brenet een mooi record bijschrijven. PSV is dan een jaar lang foutloos geweest in eigen huis. Voor de linksback betekent het een clubrecord: Hij is bij winst of een gelijkspel vijftig wedstrijden ongeslagen.



'Niet in de war raken'

Trainer Phillip Cocu is er niet zo mee bezig. ‘’Records zijn geen doel op zich. Records kunnen een leuke bijkomstigheid zijn, maar het belangrijkste is dat we deze reeks voor de interlandperiode goed afsluiten met een overwinning op FC Twente.’’



LEES OOK: Het maakt Berry van Aerle niet uit wie record pakt: 'Als PSV maar wint'



Toch waarschuwt hij zijn ploeg voor automatismen. ''Als we allemaal gaan geloven hoe goed we wel niet zijn, dan gaat het fout. We moeten nu niet in de war raken. We moeten beide benen op de grond houden en blijven knokken.’’



'Uitgaan van onze eigen krachten'

Aanstaande zondag zou zomaar eens een wedstrijd kunnen worden waarbij onderschatting een rol gaat spelen voor de ploeg van Cocu. Gezien de ranglijst moet PSV deze wedstrijd thuis eenvoudig winnen, maar bij Twente zit voor het eerst trainer Gertjan Verbeek op de bank.



Cocu weet wat dan kan betekenen. ''We moeten ons er bewust van zijn dat bi een andere coach ook andere accenten in het team kunnen liggen. Er kunnen ook ineens andere namen op het veld verschijnen. Maar er is geen angst in de groep, we moeten uitgaan van onze eigen krachten.



Locadia weer fit

De Eindhovenaren kunnen zondag overigens weer beschikken over een fitte selectie. Jürgen Locadia is weer fit en zit bij de selectie. ‘’Hij heeft vandaag weer voluit getraind.’’