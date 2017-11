Jessica heeft vrede met uitspraak rechter, maar haar leven is wel veranderd

DEN BOSCH - “Ik heb er vrede, kan er mee leven.” Jessica, de transgender die in februari zwaar werd toegetakeld in Best, kan zich vinden in de uitspraak die de rechtbank in Den Bosch heeft gedaan. De rechter legde vier mannen gevangenisstraffen tot zes jaar op, omdat zij de prostituee zwaar hebben mishandeld.

Jessica was er vrijdagmiddag bij toen het oordeel werd geveld. Ze werd in de rechtszaal bijgestaan door onder anderen een medewerkster van het Openbaar Ministerie. “Enkele verdachten zouden ook op komen dagen, maar die zijn weggebleven. Ik had er overigens geen problemen mee gehad als ik ze weer had gezien”, vertelt de prostituee.



'Gespannen toegeleefd'

“Toch heb ik gespannen naar dit moment toegeleefd. Niet dat ik er dag en nacht mee bezig ben geweest, maar de hele zaak is me natuurlijk niet in de koude kleren gaan zitten.” Te meer daar ze er heilig van overtuigd was dat ze zo is toegetakeld, omdat ze transgender is.



“Waarom zou je anders zo lang onnodig doorgaan met slaan en schoppen?”, vroeg ze zich eerder al hardop af. De rechtbank kon zich hierbij tot op zekere hoogte iets voorstellen, maar vond geen ‘objectieve aanknopingspunten’ om haar vermoedens te kunnen bevestigen.



Blij met schadevergoeding

“Er was tot zeven jaar geëist. Dat het uiteindelijk tweemaal zes en één keer drie jaar is geworden, daar heb ik vrede mee. Ook, omdat ik een schadevergoeding krijg. Wanneer de veroordeelden niet in hoger beroep gaan, dan kan ik dit afsluiten.”



Of dat echt het geval is, is de vraag. Jessica erkent dat dat haar leven is veranderd sinds wat haar is overkomen, in die koude parkeergarage in Best. “Ik ben voorzichtiger, achterdochtiger geworden. Ik ga ’s avonds niet meer zo vaak naar buiten. Mocht dit er wel van komen, dan voel ik me niet meer zo op mijn gemak wanneer ik voetstappen in de buurt hoor. Ook ben ik de afgelopen maanden verscheidene malen ’s nachts wakker geworden door angstaanvallen.”