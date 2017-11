Medewerkers Thebe bundelen positieve verhalen in witboek

BREDA - Na een zwartboek is er sinds vrijdag ook een witboek over het veel besproken woonzorgcentrum Thebe in Breda. Initiatiefneemster Nanon van der Veen hoorde alle slechte verhalen over ‘haar’ Thebe en was het hier niet mee eens. Ze riep collega’s op een tegengeluid te laten horen. Ze overhandigde het tegengeluid tijdens een bijeenkomst in de vorm van een witboek aan de raad van bestuur.

Nanon ontkent niet dat er een hoge werkdruk en een tekort aan personeel is, maar herkent de problemen die in het zwartboek werden gepresenteerd niet. “Het beeld dat er allerlei misstanden zijn en dat bewoners aan hun lot worden overgelaten is helemaal vertekend”, zegt Nanon tijdens de bijeenkomst.

Eerder riep ze collega’s op om positieve verhalen te delen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Daarom bundelde ze de verhalen tot een witboek. Het witboek overhandigde Nanon aan Marijke Megens, lid van de raad van bestuur. Megens zei ‘trots te zijn op de actie die haar medewerkers binnen twee dagen tijd hadden opgezet’.

Bij de bijeenkomst in woonzorgcentrum De IJpelaar waren zo’n honderd medewerkers aanwezig. Zij waren er vooral om aan de media te ‘laten zien dat de negatieve berichten over Thebe niet kloppen’.



In het witboek staan zo’n vijfentwintig reacties. Hieronder staan er enkelen:

‘Vandaag enkele cliënten bezocht. Ook zij hadden de krant op en bloot op tafel liggen. Zij snappen echt niet waar dit vandaan komt. Zij zijn juist alleen maar positief’. schrijft Jeanne Blijlevens.

Mary Blankers schrijft dat ze ‘Thebe ervaart als een organisatie waarin veel ruimte is om de zorg naar eigen goeddunken in te vullen. Zo kan ze goed rekening houden met de wensen van de klant.’



Fiona de Jong voelt zich als kritische werknemer bij Thebe juist extra op haar plek. ‘Waar mijn vorige werkgever mij heeft weggewerkt, word ik als kritische medewerker door Thebe juist omarmt’. Ze sluit haar betoog ook nog met een gratis tip af. ‘Hoop dat de politiek en de FNV eens kijken waar zij steken hebben laten vallen in plaats van met de vinger naar hardwerkende toegewijde zorgverleners te wijzen’.



