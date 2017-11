Twee doden in achtertuin bij vondst drugslab in Kaatsheuvel, omgeving afgezet vanwege explosiegevaar

KAATSHEUVEL - Bij een drugslab in een huis aan het Prins Mauritsplein in Kaatsheuvel zijn vrijdag twee mannen overleden. Het is onduidelijk waardoor ze precies zijn omgekomen. Mogelijk zijn er giftige stoffen vrijgekomen in het drugslab. De omgeving is afgezet vanwege explosiegevaar.

Vrijdagmiddag rond vier uur rukten de hulpdiensten massaal uit. Er landde een traumahelikopter en verschillende ambulances, brandweer en politie waren aanwezig. De twee mensen zouden in de achtertuin gevonden zijn en zijn lange tijd gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. Het drugslab bevond zich in de schuur bij de woning.



Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog volop onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak. Het gebied rondom het huis waar het drugslab in zit, is afgezet. Het gaat om een gebied van zo'n honderd meter. Ook de hulpdiensten moeten op afstand blijven. Een derde persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis. Deze hoefde niet gereanimeerd te worden en is lichtgewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niks bekend.Zes woningen in de straat zijn ontruimd. Ook omliggende straten zijn afgesloten voor verkeer zodat de hulpverlening er goed bijkan. Er zijn drugsspecialisten onderweg.De brandweer is bezig met metingen bij de woning. Ook lopen er brandweermannen met gasflessen in en uit. Het gaat om een woning die momenteel te koop staat. De woning staat volgens Funda iets meer dan een maand te koop. De woning kan omschreven worden als een doorsnee hoekhuis. Buurtbewoners zijn verbaasd dat zoiets in hun 'doodgewone' wijk is gebeurd.Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat er in het huis twee mannen woonden: een oudere en een jongere man. Ook zou er nog een jonge vrouw, mogelijk de dochter van een van de mannen, in het huis hebben gewoond. Zij zou zijn verhuisd.Er kwamen dan ook erg veel mensen naar alle commotie kijken. Volgens onze verslaggever kan het huis omschreven worden als een erg onopvallend huis en staat de televisie in het huis zelfs nog aan.