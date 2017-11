Pastoor zegent hubkes bij bakkerij van Robèrt van Beckhoven

OISTERWIJK - In de bakkerij van meester patissier en boulanger Robèrt van Beckhoven in Oisterwijk zijn ze vrijdagochtend een uurtje eerder begonnen. Ook in andere bakkerijen in Midden- en West-Brabant was het druk. 3 november is namelijk de feestdag van Sint Hubertus en dat betekent: verse hubkesbroodjes.

De anijsbroodjes werden gezegend door de pastoor, een traditie die al sinds de achtste eeuw bestaat. Sint Hubertus zou namelijk ooit met zo'n broodje iemand hebben genezen van hondsdolheid.



Robèrt kent de broodjes nog uit zijn jeugd. "Op het eerste broodje mochten wij nooit beleg doen, want die was gezegend", vertelt hij. "Op het volgende broodje deden wij dan een speculaasje."