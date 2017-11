Knal tijdens kermis Oirschot leidt politie naar rugzak vol vuurwerk

OIRSCHOT - Nog twee maanden en dan mag er weer geknald worden tijdens oud op nieuw. Een 15-jarige jongen uit Oirschot had alvast een voorraad ingeslagen. Op zijn slaapkamer vond de politie een rugzak vol vuurwerk.

In die tas zaten ruim zeventig knallers. De politie kwam de jongen op het spoor nadat in september iemand anders op de kermis in Oirschot vuurwerk had afgestoken.



Via-via kwam de politie bij de jongen terecht. Volgens de buurtbrigadier zag de moeder van de jongen het gevaar niet. Na verhoor is de jongen naar bureau Halt gestuurd.