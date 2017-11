Zoektocht naar doorrijder na ernstig ongeluk gaat door: tekstkar met getuigenoproep bij zebrapad

BREDA - Bij het zebrapad aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda waar in de nacht van zaterdag op zondag een 34-jarige man ernstig gewond raakte na een aanrijding, is vrijdagmiddag een tekstkar geplaatst met daarop een getuigenoproep. De automobilist reed na de aanrijding door.

De politie riep de bestuurder eerder met klem op om zich te melden. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.



Schade

De afgelopen dagen kwamen drie à vier aanwijzingen binnen over zwarte auto's met recente schade aan bijvoorbeeld de motorkap. Een woordvoerder van de politie laat vrijdag weten dat die beschadigde auto's niet hebben geleid naar de dader.



LEES OOK: Zebrapad waar man werd aangereden 'gevaarlijkste kruispunt van Breda'



Ook is het volledige kenteken van de wagen nog altijd onbekend. Daarom is informatie van getuigen voor de politie erg waardevol om de zaak op te lossen. Met het slachtoffer gaat het nog steeds erg slecht.