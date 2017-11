Paul heeft nauwelijks nog contact met zijn oudste kinderen, nieuw zorgprogramma tegen vechtscheiding

OOSTERHOUT/GOIRLE - Paul uit Oosterhout heeft nauwelijks contact met zijn oudste kinderen. Een gevolg van de vechtscheiding waarin hij jaren geleden verzeild raakte. Hij is niet de enige. Er komt daarom een nieuw Zorgprogramma Complexe Scheidingen. In Brabant scheiden 5000 stellen per jaar, bij zo'n 20 procent gaat het om een vechtscheiding.

"Ik heb mensen zich zien doodroken en -drinken", vertelt Paul die zich inzet voor andere vaders bij het Vader Kennis Centrum. "Als jou de omgang met je kinderen onthouden wordt, is dat eigenlijk hetzelfde als je kind verliezen door een ongeluk of ziekte. Het is bij leven afscheid nemen van je kind. Zo heb ik het in ieder geval ervaren."



Vreemde eend

Naar eigen zeggen nam Paul 'in het belang van de kinderen' een stap terug toen de moeder van zijn kinderen verder ging met een andere man. "Ik was de vreemde eend in de bijt." Maar achteraf was dat misschien niet de juiste keuze. "Het wordt mij nu verweten."



Vechtscheidingen zijn een groot maatschappelijk probleem. Bij de 5000 scheidingen in Brabant zijn jaarlijks bijna 3000 minderjarige kinderen betrokken, die daar veel emotionele en soms lichamelijke schade bij oplopen.



Out of the box denken

Het Zorgprogramma Complexe Scheidingen van zorginstellig Kompaan en de Bocht werd onlangs gepresenteerd op een conferentie. Volgens coördinator Cindy de Rijke is er landelijk vraag naar het model. "Ook rechtbanken zijn enthousiast."



De zorginstelling hield zich al langer bezig met complexe scheidingen maar er was meer samenwerking tussen alle betrokken instanties nodig. Want er is een groep die momenteel niet goed geholpen kan worden omdat de scheiding zo ingewikkeld is. "Een vechtscheiding is een groot geheel dat je niet in losse gedeelten kunt behandelen", zegt De Rijke. "We moeten buiten de vaste paden denken."



In het nieuwe programma wordt eerst de ernst van de vechtscheiding beoordeeld en vervolgens komt er begeleiding op maat. Te denken valt aan ouderschapsbemiddeling, omgangsbegeleiding en hulp bij psychische problemen. Alles om ervoor te zorgen dat de scheiding voor zowel het kind als de ouders goed verloopt.



Crimineel

Paul heeft als ervaringsdeskundige een dubbel gevoel over het zorgprogramma. "Ik vind het heel vreemd dat je als ouder begeleid je kind moet zien. Alsof je een of andere crimineel bent die je kind iets aan zou doen."



Toch is de man uit Oosterhout wel voorstander van een dergelijk traject. Bemiddeling vindt hij goed. "Want door begeleiding kunnen misschien problemen opgelost worden die ervoor zorgen dat een ouder niet meewerkt."