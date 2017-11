Maartje Paumen denkt na over toekomst zonder hockey, ze droomt van koffietentje in Den Bosch

DEN BOSCH - Maartje Paumen speelt dit seizoen niet in het zwart en geel van HC Den Bosch, zoals ze jaren heeft gedaan. Ze is actief in België en daar denkt ze na over een toekomst na haar hockeycarrière. Mogelijk komt dan een droom die ze al lange tijd koestert uit, een eigen koffietentje in Den Bosch.

Van het woord afbouwen wil Paumen niets weten. "Zo voelt het ook niet. Ik heb ook een bewuste keuze gemaakt om iets terug te stappen, iets minder te gaan trainen. Het leek me een goed plan om dat in België te doen. In Nederland wil ik voor geen andere club dan Den Bosch spelen, geen andere kleuren dan zwart en geel. Dan moet je de grens over."



'Wat wil ik?'

Wel is Paumen nu meer dan ooit bezig met een toekomst na haar hockeycarrière. "Wat wil ik na het hockeyen? Wat wil ik de rest van mijn leven? Ik heb er nu iets meer tijd voor om daar over na te denken."



De hockeyster ziet het avontuur in België als 'nieuwe start'. "In vijftien jaar topsport wist ik precies wat er moest gebeuren. Nu staat alles open en weet je niet wat je te wachten staat. Ergens is dat ook superspannend."



Koffietentje

Een droom van Paumen is een eigen koffietentje in Den Bosch. "Zolang ik met topsport bezig ben is het een droom. Nu heb ik een stapje naar achteren gedaan en komt er iets meer tijd om te bedenken hoe ik het wil opzetten. Eerst kwam er het schrijven van een biografie tussendoor. Maar nu zie ik voor me dat in het nieuwe jaar de plannen opgeschreven worden en we aan de bak gaan."



Hoe snel ze dan daadwerkelijk een eigen koffietentje heeft is de vraag. "Je moet natuurlijk de perfecte locatie vinden. Het kan binnen een halfjaar, maar ook twee jaar."