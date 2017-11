Van Breaking Bad naar Redbad: Jonathan Banks is dé ster tijdens filmopnames in PreHistorisch Dorp

EINDHOVEN - Na maandenlange voorbereidingen zijn in het PreHistorisch Dorp in Eindhoven de opnames van Redbad gestart. De film van de Eindhovense regisseur Roel Reiné is de grootste filmproductie in Nederland ooit gemaakt. Breaking Bad-acteur Jonathan Banks speelt een schurk in de film over Radboud die in de vroege Middeleeuwen veertig jaar koning van de Friezen was.

Op de eerste opnamedag van Redbad is het een drukte van belang op de set. Figuranten, acteurs, productie- en cameramensen lopen door elkaar heen. Maar het is wel een gecontroleerde chaos want regisseur Roel Reiné heeft duidelijk de wind eronder.



Een maand lang neemt hij een groot deel van zijn film op in het PreHistorisch Dorp. Directeur Ward Rennen is daar supertrots op: "We kijken onze ogen uit, het is voor ons een feestje om mee te maken."



De hoofdrollen in de film zijn voor Gijs Naber, Huub Stapel, Egbert-Jan Weber, Loes Haverkort en Teun Kuilboer. Maar de film heeft ook een beroemde Hollywood-acteur weten te strikken: Jonathan Banks. Onder andere bekend van de hitserie Breaking Bad.



VIDEO: Op de filmset zijn ze behoorlijk onder de indruk van de Hollywood-ster.



Het preHistorisch Dorp is voor de film omgebouwd tot Dorestad. Dat was een belangrijke Nederlandse handelsplaats in de middeleeuwen. De afgelopen weken werd er onder andere een kerk gebouwd, zijn steigers aangelegd en werd er een groot Vikingschip geplaatst. Ook werd er gezocht naar figuranten. Brabanders melden zich massaal aan.Als het reizende film circus eind november vertrekt, blijven er een aantal dingen uit de set staan in het PreHistorisch Dorp. Waaronder een grote toegangspoort. Een bewuste keuze, volgens directeur Ward Rennen: “Bezoekers kunnen dan volgend jaar, als de film in de bioscoop draait, ook een van de locaties bezoeken: ons PreHistorisch Dorp. Dat is natuurlijk hartstikke leuk”.De film Redbad draait in de zomer van 2018 in de bioscoop.