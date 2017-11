Jelle Klaasen bij World Series of Darts Finals onderuit tegen Corey Cadby

GLASGOW - Jelle Klaasen is vrijdag in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld. De Australiër Corey Cadby was met 6-3 te sterk voor de darter uit Alphen.

Klaasen opende de wedstrijd en kwam direct op voorsprong, daarna pakte Cadby drie legs op rij. Met een indrukwekkende 146-finish kwam Klaasen voor de pauze nog wel terug tot 3-2.



Na de pauze liep Cadby weer uit, de 22-jarige Australiër liep uit naar 5-2. Nadat Klaasen weer een leg pakte, ging het bij de kans om op 5-4 te komen mis op dubbel tien. Met zijn derde matchdart pakte Cadby de winst.Michael van Gerwen was in de eerste ronde vrij, hij komt zaterdag in de tweede ronde voor het eerst in actie. De regerend wereldkampioen speelt zijn eerste wedstrijd zaterdagavond tegen de Duitser Max Hopp.