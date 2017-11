Ook Marcel van der Sloot blij met naamswijziging FC Oss: "Dit is gewoon top!

SITTARD - De wonden werden bij FC Oss gelikt na de flinke nederlaag tegen Fortuna Sittard (4-0), maar assistent-trainer Marcel van der Sloot en speler Richard van der Venne keken wel met genoegen naar de naamswijziging die de club uit Oss volgend seizoen gaat krijgen. "Ik kom uit Oss, voor mij is het altijd Top Oss gebleven. Dat de club volgend jaar die naam weer gaat dragen is top."

De naam van de club werd in 2009 veranderd van TOP Oss naar FC Oss. Dat gebeurde om de proftak los te weken van de amateursectie. Supporters zwoeren altijd aan de oorspronkelijke naam van de in 1928 opgerichte club.



'De spandoeken kunnen weer uit de kast'

Assistent-trainer Marcel van der Sloot kwam in het seizoen 2003/2004 bij de club, toen het nog TOP Oss heette. "Ik heb de naamswijziging meegemaakt in 2009", herrinnert Van der Sloot zich nog. "Destijds was het om de scheiding tussen de prof- en amateurtak duidelijk te maken. Maar supporters zijn het altijd TOP Oss blijven noemen. Zij houden van die naam. Dat begrijp ik wel." Ook de assistent vindt de 'nieuwe' clubnaam beter. "Eindelijk kunnen de spandoeken weer uit de kast. Dit is gewoon top!"



'Zonde dat we de supporters niet hebben beloond'

Ook speler Richard van der Venne was blij dat 'zijn' club weer de naam TOP Oss krijgt. Van der Venne is geboren in Oss en is dus opgevoed met de naam TOP. "Ik betrapte mezelf er altijd op dat ik het nu nog steeds TOP OSS noem. Dit is wel een beloning voor de supporters. "Toch kon Van der Venne de supporteniet belonen met een overwinning. "Dat is wel zonde. Dat had deze dag helemaal compleet gemaakt."